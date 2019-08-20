港超聯　安達首演！「大眼仔」：佢弗就幫到手

港超球隊佳聯元朗與標準流浪周二（20日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友誼賽，佳聯元朗憑米基爾和黃晉軒各建一功，最終以2比1反勝有簡尼迪先開紀錄的標準流浪。



上半場流浪進攻較具威脅，先有歐陽耀冲中路抽射高出，及後更由簡尼迪接應彭林林傳送撞射破網，助流浪取得領先優勢。隨後「歐冲」於左路突破殺入禁區，惜其燙射未能命中目標。元朗並非捱打，惟辛坦拿的入球因越位在先，被判無效，雙方維持1球差距完上半場。



換邊後，元朗搶回主動，更憑米基爾的冷箭收復失地。隨後元朗繼續強攻，黃晉軒接應傳中跳頂破網，助球隊反超前2比1。比賽末段，卡真奴近門挑過流浪門將陳栢浩，被守衞於白界線前解圍，最終元朗維持2比1比數擊敗流浪。



賽後佳聯元朗主教練陳文俊表示上下半場表現判若兩隊的原因在於上半場起用了兩名年輕小將，惟他們表現較緊張，未能發揮出應有水平，而其他球員在彌補年輕球員的不足時，也沒有足夠的提場，以致上半場發揮欠理想。「陳Sir」又透露目前球隊季前備戰進入「完成期」，隊形、踢法、方向等都齊備，期望球員能對此更熟悉，以迎接新球季。



至於標準流浪教練黃展鴻則稱球隊於上半場20至25分鐘表現較佳，亦成功取得1個入球。他又指由於隊中年輕球員港超聯經驗較淺，故目前仍在嘗試不同陣式。新加盟的安達於今仗正選上陣，「大眼Sir」認為此子能起關鍵作用：「安達可以穩固番個中場，上半場控制到節奏，但始終太耐冇比賽同操練，佢有少少疲態，未來幾日我都會催谷吓佢。」



新加盟的安達於今仗正選上陣，「大眼Sir」認為該名前「綠戰士」能起關鍵作用：「安達可以穩固番個中場，上半場控制到節奏，但始終太耐冇比賽同操練，目前最多得六成狀態，未來幾日我都會催谷吓佢，佢弗番一定幫到手。」





