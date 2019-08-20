開出2300萬年薪　北京首鋼等J.Lin動筆

林書豪（J.Lin）將在CBA落班的報道甚囂塵上，內地傳媒爆出這位30歲NBA自由身球員，與CBA勁旅北京首鋼頻頻密斟合作條件，瘋傳JLin吼準內地市場並將強勢加盟首鋼，重磅消息一出，連外國傳媒也紛紛轉載，甚至有指JLin年薪將達300萬美元（約2,340萬港元），雙方只欠動筆簽字落實。



自從今季以後備身份助多倫多速龍摘下NBA總冠軍後，林書豪去向一直成疑，暫未有NBA球隊落班，俄羅斯聯賽的莫斯科中央陸軍雖曾拋下橄欖枝，但已被林書豪的團隊婉拒。其後又有傳SBL冠軍隊富邦勇士有意斟介JLin，以聯手其胞弟林書緯並肩作戰，惟SBL水平始終較低。相反，JLin的新贊助商特步也是中國企業，故他轉到擁有龐大市場的CBA延續事業，也在情理之中。



一直與首鋼頗有淵源的前紐約人名將馬貝利，在個人社交網亦相當支持林書豪到CBA，並上載了一條卡通短片，相當有趣，他認為J.Lin加盟首鋼會變得令CBA及他本人都更歡迎，「林書豪為鋼打球的話，CBA變得更受歡迎，對聯盟有益，而他很快能學會北京話。」



北京首鋼過往引入NBA球星都十分成功，前紐約人球員馬貝利於2011至2017年在首鋼效命，所創造的傳奇式經典戰事，至今仍為人津津樂道，包括兩奪CBA總冠軍，由此引證CBA能充當外國球星打拚人生「下半場」的舞台。





