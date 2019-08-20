新球例將實施　張炎有︰唔想球員犯錯！

香港足球總會裁判總監張炎有周二（19日）假香港足球總會舉行傳媒簡介茶聚，並向記者介紹國際足協理事會（IFAB）早前通過，而將於新一季開始實施的多項球例修訂。



由2019年6月1日開始實施的新例，主要為增加比賽觀賞度、針對球隊浪費時間、並更加清晰釐定手球的定義及處理方法，以及讓球證以黃、紅牌警告球隊職員，來減低他們處理衝突所面對的問題。新修例當中包括，球隊在換人時退下火線的球員需要以最接近的場邊離開球場、守門員在撲救12碼時，只需其中一隻腳站在白界上、球證接觸球造成攻門機會或控球轉換，會判予公正球。



至於當中對球隊踢法上或會帶來改變的，就是在禁區內開出的罰球或小禁區內開出的龍門球，皮球不用離開禁區亦等同重新開始比賽。張炎有透露，早前足總於賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉辦裁判訓練營時，已向7支有份在訓練營期間進行友賽的港超球隊講解新例，亦會向其餘隊伍舉辦講座，務求球隊在新一季可以避免犯錯，但強調部份球例將會嚴厲執行，不過基於有球員可能會在無意中犯錯，有些情況也會以預防的方式處理，例如提醒球員需要以最短距離步出比賽範圍。



