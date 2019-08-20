超高風險轉會　醫生預言尼馬隨時會跛！

尼馬轉會單嘢，一直喺巴黎聖日耳門(PSG)、巴塞同皇馬之間兜兜轉轉，原來唔係單純因為價錢，最大問題係佢有極高嘅跛腳風險！



呢單消息係巴塞、皇馬為壓價放嘅風？唔係！消息係嚟自巴黎聖日耳門醫療團隊咁先頂癮。法國《巴黎人報》訪問咗幾名PSG隊醫，佢哋認為長期困擾尼馬嘅右腳跖骨傷患，可能因為巴西嘅醫療方法不當，一直未能根治，假如「喺高水平比賽打波，隨時有復發嘅可能」，老實得嚟似乎喺度幫聖日耳門倒米。



過去18個月內，尼馬右腳跖骨兩次斷裂，先係2018年2月法甲對馬賽時受傷，導致提早收咧。今年佢又再傷埋同一個地方，足足抖咗4個月，連美洲國家盃都踢唔到。



有啲咁嘅病歷，巴塞對於係咪接受佢回巢都好審慎，《阿斯報》就爆佢哋上個月咨詢咗醫生意見，對方都話尼馬嘅舊患康復得唔理想，重新接駁過條骨，可能係徹底解決問題嘅最佳辦法。咁即係話，簽番尼馬就要預咗幾個月白支人工，等佢搞番掂隻玻璃腳。



巴黎聖日耳門對呢件事點回應呢？大家估都估到，體育總監李安納度向《RMC Sports》否認《巴黎人報》嘅報道，強調尼馬已經完全康復。



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