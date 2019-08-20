【有片】堅暴力！英球員怒打女人等踎監！

你牛龜咁大，捉住個弱質女流當街當巷拳拳打面，成個過程被影到證據確鑿，唯一下場就係畀法律制裁！尼日利亞出生、自稱曾係熱刺學徒球員嘅艾堅巴積，今年年初於夜店店外暴力毆打1名21歲少女，英國傳媒報稱佢將面臨入獄3年。



今年24歲嘅艾堅巴積於英國成長，據英國傳媒報道佢自稱曾於熱刺學法，之後就效力地區球隊，21歲時踢過現時英甲球隊阿克寧頓，查爾頓亦一度對佢發生興趣。現時未有班落嘅艾堅巴積，據報喺當地係個惡霸，不時對女人郁手郁腳。今年1月1號，艾堅巴積被拍到於夜店外，暴衝到1名少女旁邊，捉住佢隻手瘋狂出右拳擊打少女面部，拳拳到肉下少女好快暈倒在地。



據傳媒報道，艾堅巴積於同一晚再對另外2位女性進行暴力行為，最終被捕並落案起訴。事後受害少女除咗面部大面積受傷外，手、腳亦有多處傷痕，佢曾於IG上表示，自己再唔敢於晚上外出，相信要再過多一段時間先可以平復心情。



相關案件於英國時間尋日提堂，艾堅巴積已承認一項傷害他人身體罪名，現時佢還押警方看管，法庭將於下月判罪，艾堅巴積好可能要坐3碌。



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