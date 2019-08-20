世錦賽或成絕唱　林丹最差一次戰局

莫非真是要掛拍？中國「超級丹」在瑞士舉行的世界羽毛球錦標賽，次輪與印度的普蘭諾伊相遇，儘管林丹博盡老命，最終以1比2落敗，次圈止步，這也是他生涯12次出戰世錦賽之中，最早被淘汰的一次。他賽前曾表示未知今屆世界賽會否是後一屆。



被列為男單11號種子的林丹儘管先輸一局11比21，但仍拼盡力追，曾落後2比5，後段不斷施壓，以21比13扳成平手，在決勝局明顯體能不支，開局已落後1比4，隨後更被拉開至 5比14，最後只能取得單位數得分，以7比21慘敗，「超級丹」多次被打到跪地，見者心酸，一代天之驕子是否要考慮退役問題？



林丹在首輪比賽後曾表示，不肯定今屆世錦賽會否是生涯最終一戰，但他坦言仍渴望爭取第五次參加奧運會：「現在的目標是取足夠積分，爭取再去奧運會，但的確是有壓力。」





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