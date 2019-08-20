被形容為犯罪級前鋒　日本也妒忌

中國國家隊主帥納比將公布新一期大軍名單，預料效力廣州恒大嘅巴西前鋒艾傑臣將會成為國足史上首位冇中國血統嘅歸化兵。



呢個歷史性時刻引起中外媒體關注，亞洲足協為艾傑臣撰寫專題介紹，英國《每日郵報》亦話期待佢表演，日本傳媒更加指艾傑臣係「犯罪級前鋒」，勢必對日本，以至亞洲列強造成嚴重威脅。



30歲嘅艾傑臣曾於2011年入選過巴西隊，但並冇上陣，佢2013年來到中超搵食，已經居住超過5年，有資格歸化代表國足比賽，求才若渴嘅中國足協成功說服佢為國足披甲。



如無意外，艾傑臣將於9月10日嘅世界盃外圍賽，作客上陣對馬爾代夫，成為國足史上首位冇中國血統嘅歸化兵。



據悉，艾傑臣將會穿上國足9號球衣，佢仲有個中文名叫「艾克森」，並落戶做「廣州人」。



其實國足已於今年5月召入首位歸化兵李可，呢位前阿仙奴防守球員喺倫敦出世，爸爸係塞浦路斯人，媽媽係華人，擁有中國血統，艾傑臣係國足首位「純外援」。



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