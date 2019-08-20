史杜列治登陸土超　仲有機會倒戈紅軍

英格蘭前鋒史杜列治今夏離開利物浦之後，遲遲未有球會收留，幸好依家終於有突破，呢位29歲射手現身土耳其伊斯坦布爾機場，將會同土超球會特拉布宗簽約2年。



史杜列治抵達機場時，保安非常嚴密，據悉佢將會同特拉布宗簽約2年，仲有權續約1年，年薪為280萬鎊。



早前有傳馬賽、法蘭克福、貝迪斯、阿特蘭大、阿士東維拉，甚至美職華盛頓聯隊想簽「史獨」，佢最終選擇特拉布宗，相信係因為呢支土超球隊可以畀佢更多上陣機會。



史杜列治加盟特拉布宗後，將重遇昔日車路士隊友約翰米基爾，呢位尼日利亞中場同樣係今個夏天加盟特拉布宗，兩人效力車路士期間，曾經一齊捧過2010年英超及2012年歐聯冠軍，估唔到依家又可以再次拍住上。



特拉布宗有份踢今屆歐霸盃，如果利物浦一個唔好彩，於歐聯分組賽取得第3位，降格踢歐霸盃，史杜列治就有機會倒戈紅軍。



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