咖喱仔玩埋細波　捐出7位數字

兩屆NBA最有價值球員的勇士名將「咖喱仔」史提芬居里一向對高爾夫球都好熱愛，閒時都會約埋三五知己去揮桿，最近他更出錢贊助霍華德大學的高爾夫球計劃，讓更多學童可以參與這個運動，果然善心爆棚。



據悉，居里今次捐贈達到過百萬美元，並承諾未來至少六年為該課程投入資金，而霍華德大學是美國歷史人大學的代表學校，歷史悠久，目前主要接收黑人學生為主，白人則佔少數。



居里希望可以進一步在黑人社區推廣高爾夫球，並想將高爾夫球更「貼地」，將被視為「貴族」運動的印象改觀。「高爾夫球是其中一個運動可以改變我生活，它可以令到你的思想，要有耐性地專注，特別當你聽到一些學生對高球的熱誠，我能夠贊助他們實在很榮幸。」至於霍華德大學的運動總監加利大衛形容這是學校史上「最豐厚的禮物之一」。





支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh