【唔係化】高普：考慮未來2、3年退休

提起利物浦，好多球迷可能會第一時間諗起「埃及文明」鋒線，但亦有利迷認為，紅軍最大粒星、最重要嘅一員其實係領隊高普。呢名德國名帥，自2015年帶隊後令紅軍全面復甦，由暮氣沉沉嘅中衰球隊，一躍而成如今嘅歐聯冠軍。利迷都好希望愛隊可以「永續高普」，不過佢近期就表示，或者喺未來2、3年間退休！



高普對利物浦有幾重要，相信都唔使再多介紹，高普嘅「退休言論」，相信會嚇爆利迷個膽。高普近期向記者表示：「教利物浦我教得好開心，但未來嘅2、3年，我唔知會發生咩事，或者會退休都未定。我唔係話一定會喺呢段時間退休，但如果真係發生，希望大家唔會驚訝。」



早前有傳利物浦希望同高普延長合約，但佢就覺得依家份約去2022年已經足夠。佢講過會完成手頭上嘅約，但就唔肯應承之後會教落去，依家又講未來2、3年可能退休，時間夾到啱啱好，唔通高普真係2022年就退出球壇、利物浦會係佢最後執教嘅一隊？



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

