反歧視保衞戰　為普巴曼聯大團結

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曼聯上仗作客賽和狼隊1比1，賽事下半場保羅普巴射失12碼累球隊失分，賽後網上充斥種族歧視言論，事件引來曼聯內部強烈反應，包括會方發聲明譴責，多位曼聯主力亦發言聲援，為咗悍衞「失分罪人」普巴，一時間曼聯內部空前團結。



事件起因在下半場68分鐘，當時比數仍然1比1，普巴博得12碼，但普巴未有交予上仗12碼功臣拉舒福特主射，由自己操刀，結果不幸射失，曼聯錯失贏波機會打和1比1，賽後普巴受千夫所指，網上出現種族歧視言論，諸如「黑鬼」、「骯髒」、「黑猩猩」等叫罵。



失兩分唔係世界末日，公眾咁鬧法對球隊傷害好大，曼聯官方發表聲明譴責，內容大致係：「曼聯全體就針對普巴的種族歧視言論感到噁心，並強烈譴責，這些言論只是部份球迷的個人行為，不代表會方的價值觀，曼聯對任何形式的種族歧視行為堅持零容易，我們會通過『All Red All Equal』計劃對抗，並確認發布種族歧視言論者身份，採取行動。」



曼聯群星亦為普巴發聲，哈利馬古尼表示：「言論令人嘔心，請立即停止。」拉舒福特亦留言：「夠了，曼聯是大家庭，普巴是我們一部份，你攻擊他即是攻擊全部人。」



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