【歐聯】奧林比亞高斯半和捧得「洛」

周三深夜上演歐聯附加賽首回合,希臘勁旅奧林比亞高斯主場鬥俄超卡斯洛達,奧林比亞高斯今屆4場歐聯外圍賽3勝1和全部沒有失球,不過球隊所贏的3場比賽,全是憑下半場發力取得入球,踢法留前鬥後。



卡斯洛達上圈淘汰,上屆8強分子波圖,首次參加歐聯一鳴驚人,翻查球隊上圈首回合主場對波圖都是穩陣為上,半場打和0比0,今場一於再捧半場和。



名家:笛子波童



直播表



周四3:00am 歐聯 奧林比亞高斯 Vs 卡斯洛達

Now 645;有線662、602台



周四3:00am 歐聯 年青人 Vs 貝爾格萊德紅星

無綫 myTV Gold 303;Now 643;有線656、616台



周四3:00am 歐聯 薩格勒布戴拿模 Vs 洛辛堡

Now 644;有線604、603台



周四8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周四10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



