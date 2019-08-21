【歐聯】奧林比亞高斯半和捧得「洛」

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周三深夜上演歐聯附加賽首回合，希臘勁旅奧林比亞高斯主場鬥俄超卡斯洛達，奧林比亞高斯今屆4場歐聯外圍賽3勝1和全部沒有失球，不過球隊所贏的3場比賽，全是憑下半場發力取得入球，踢法留前鬥後。



卡斯洛達上圈淘汰，上屆8強分子波圖，首次參加歐聯一鳴驚人，翻查球隊上圈首回合主場對波圖都是穩陣為上，半場打和0比0，今場一於再捧半場和。



名家：笛子波童



直播表



周四3:00am 歐聯 奧林比亞高斯 Vs 卡斯洛達

Now 645；有線662、602台



周四3:00am 歐聯 年青人 Vs 貝爾格萊德紅星

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台



周四3:00am 歐聯 薩格勒布戴拿模 Vs 洛辛堡

Now 644；有線604、603台



周四8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



周四10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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