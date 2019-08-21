陽光女孩　打出網球魔力

運動的確有股神奇魔力，可以令人由容易分心變集中，由冇興趣變熱愛，因為從運動獲得的滿足感非三言兩語所能形容。近年世界網球壇新星湧現，香港亦有不少「新鮮人」彈出，當中王康怡（Cody）以及張瑋桓（Eudice）更是網總重點培訓球手，她們最近在多個比賽表現突出，距離自己的奧運夢相信愈來愈近！



圖/文：黃雋謙、李浚𣇹



Cody：陳奕迅撐場都要100%專注



王康怡目前是香港青少年級別女單排名最高的球手，17歲的她近期在多個青少年大滿貫賽事嶄露頭角，誓成香港網球明日之星。



成績愈來愈好，自然吸引更多人關注，就連藝人陳奕迅也曾是Cody征戰溫網時的座上客。因此，如何應對來自觀眾的壓力，成為Cody面對的其中一個難題。然而，她認為隨着累積更多比賽經驗，自自然然就不會因為觀眾分心：「我會不斷提醒自己保持集中，唔好望出面，要100%專注。」



外國球手勝在堅持到尾



曾在澳網和溫網青少年賽等國際舞台亮相的Cody，坦言自己仍有不足之處：「早前喺溫布頓青少年組女單16強輸咗，原因係唔夠穩定，心理狀態未夠好。」Cody又認為香港球手應多向外國球手學習：「外國球手整場比賽都不放棄，堅持到最後，呢點可能係同香港球手最大嘅分別。」



近年，部分商業機構投入大量資源在青訓方面，絕對是香港網球發展進步神速的其中一個重要因素。當中，由香港網球總會與盈豐青少年運動員基金會舉辦的EFG HKTA Tour Team計劃，就為包括Cody在內的運動員提供很大支持：「出去比賽會有體能教練陪伴，比賽前後唔需要再多諗熱身同恢復等事情，令球手可以更集中比賽，提升表現。」



Cody希望取得保誠香港網球公開賽參賽資格，並定下長遠目標：「打入WTA女單前50，終極目標係代表香港出戰奧運。」



唔Like變勁愛Eudice「為家而戰」



23歲的張瑋桓剛在7月的拿玻里世大運奪得兩面獎牌，展現出優秀潛質，但原來她兒時對網球並不熱衷：「細個嗰陣，爹哋同媽咪帶我接觸呢項運動，本身唔鍾意打網球。之後打吓打吓，到12歲贏咗啲青年比賽，先覺得自己都打得唔錯。」



在香港成長的Eudice，18歲往美國留學後，便在當地的大專學界綻放光芒，連續4年奪得全美大學第三組別冠軍。不過，Eudice坦言個人榮譽不及為母校爭取佳績來得高興：「好開心幫到學校，去之前學校冇Ranking，但我同隊友打咗4年之後，幫學校打入全國前10。」



「奧運緊要過四大滿貫」



張瑋桓認為代表一個地方出賽，要背負一種責任，她自言為香港出戰世大運、亞運等國際賽，比參加個人賽表現更佳。這種勇於「為家而戰」的精神，令Eudice定下看似遙不可及、但實際有志竟成的目標：「奧運係一個夢，比四大滿貫更重要，因為唔單只代表自己，仲係代表一個地方。」



本年10月上演的保誠香港網球公開賽，Eudice很有機會獲得外卡參戰，她固然希望藉此與世界知名球手較量，但更渴望在本地球迷見證下，在主場為香港打場好波：「好記得3年前打Hong Kong Open，司儀喺香港球手出場前呼籲觀眾拍手掌，我一行出去就聽到掌聲，嘩！好多人拍手，有香港人支持，嗰種感覺好特別。」



張瑋桓是費達拿的粉絲，她透露自己打球的風格也是借鏡「費天王」，除了技術，Eudice也期望從「費天王」身上學習到鍥而不捨的精神。



球員小檔案



王康怡 Cody Wong

年齡：17歲

國際網球總會（ITF）青少年排名：29

生涯簡介及成績：

曾參賽法網青少年組、香港公開賽

2018澳網青少年組16強

2019溫網青少年組16強



張瑋桓 Eudice Chong

年齡：23歲

國際女子網球協會（WTA）排名：

單打：460、雙打：219

生涯簡介及成績：

曾參賽亞運、全運、世界女子網球錦標賽

四屆全美大學體育協會網球第三組別冠軍

2019拿玻里世大運女單及女雙銅牌



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