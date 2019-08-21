【特稿】衰過普巴！英超最廢劊子手係佢

12碼一係入一係唔入，不過入唔入並唔係齋講運氣，射術、心理、膽色等等因素都有影響，好波如曼聯中場保羅普巴都可以經常性宴客，但如果要數英超史上最強劊子手，就非前曼城球星耶耶托尼莫屬，佢喺英超嘅8年間操刀12碼百發百中。



據英超官方統計，歷來主射過10球或以上12碼嘅球員當中，只有耶耶托尼1個錄得100%命中率，11次主射都可以轉化為入波；排第2嘅係修咸頓名將拿鐵斯，呢位前英格蘭國腳命中率達96.2%，而且操刀次數高達26次(25次入波)，認真犀利！



至於最渣嘅12碼劊子手，原來係前阿士東維拉前鋒安祖，呢位哥倫比亞球員10次操刀只中一半。現役球員當中，射12碼最廢都唔係保羅普巴，佢11射7中排史上「第6廢」，曼城翼鋒馬列斯更係英超史上「第2廢」，12次操刀只入7球(58%)，真係估你唔到呀！



【英超史上最強劊子手】

1●耶耶托尼(曼城)●11射11中●100%

2●拿鐵斯(修咸頓)●26射25中●96.2%

3●梅菲(富咸)●19射18中●94.7%

4●比亞堤(修咸頓)●17射16中●94.1%

5●迪斯(韋斯咸)●16射15中●93.8%



【英超史上最廢劊子手】

1●安祖(阿士東維拉)●10射5中●50%

2●馬列斯(曼城)●12射7中●58%

3●馬白蘭基(富咸)●10射6中●60%

3●約基(曼聯)●10射6中●60%

5●菲臘斯(新特蘭)●18射11中●61%

6●保羅普巴(曼聯)●11射7中●64%



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