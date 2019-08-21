不要去羨慕！「若武者Japan」歐洲發威！

「若武者Japan」開始擔大旗！當日本監督森保一表明喺世界盃外圍賽會重用國腳小將嘅同時，皇馬因為傷兵滿營，傳出周六(25日)今季主場第一擊對華拉度列，可能將久保建英提升上一隊擔任後備，隨時有機會喺西甲首演！



基於傷患多達8人，皇馬主帥施丹近日向B隊借人，安排18歲嘅久保建英隨一隊訓練，消息仲話呢位日本小將周六或者會被列入後備名單。非常巧合嘅係，「大哨」做班主嘅華拉度列，正正就係早前向皇馬借用久保建英嘅5支西甲隊之一，當時「銀河艦隊」已經準備放人，只不過因為出現傷兵潮，皇馬先改變主意，否則今場波可能係久保倒戈之戰。



久保建英上位在望，另一名東京奧運希望之星三好康兒，周三(21日)亦宣布由川崎前鋒外借比甲安特衛普，借用期至明年6月30日為止。呢位22歲中前場攻擊球員，速度、技術俱佳，能夠勝任多個位置，佢同久保建英喺6月美洲國家盃一齊榮升大國腳，可以話係「藍武士」未來嘅骨幹。



事實上日本主帥森保一周三表明，9月10日世界盃亞洲區外圍賽對緬甸場波，將會起用一批「若武者Japan」擔綱，對象就係以踢過美洲盃嘅小將為主。佢又透露目前日本隊已經有教練同職員飛咗去歐洲，近距離考察外流新星嘅表現，久保建英、三好康兒以至可能轉投荷甲燕豪芬嘅堂安律等小將，相信會係下月開打嘅世盃外圍賽主力。



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