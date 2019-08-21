帶傷去玩衰到盡　巴塞前鋒等被送走啦

西甲班霸巴塞隆拿新季第一擊就輸波而回，包括主帥華爾維迪同超級新兵基沙文都孭晒大鑊，畀各界炮轟，至於正選踢足全場但隱晒形嘅奧士文尼迪比利，其實都係衰到震，仲要事後畀人踢爆佢賽後帶傷離開西班牙去玩，完全欠缺職業操守！家陣有傳巴塞想拎佢去加入尼馬交易做球員交換籌碼，睇怕佢喺魯營唔擺得幾耐。



根據西班牙傳媒報道，奧士文尼迪比利係喺上周五場波受傷，但佢冇按球會安排喺周六接受檢查，然後到周一歸隊先被發現要因傷抖5星期，據聞巴塞依家打算向呢位法國前鋒作出處分。至於佢唔接受體測，其實去邊玩？根據當地塞爾電台一個名為Chiringuito節目所講，原來當日迪比利10點就已經去咗機場，打算坐私人飛機去塞內加爾玩，點知同佢一齊去嘅兄弟就遲到，呢位22歲前鋒就喺機場嘅梳化上一直瞓到下午3點先出發。



不過，對於奧士文尼迪比利帶傷去玩，佢經理人穆沙施素高就否認，後者強調迪比利只係飛返法國雷恩去探阿媽。至於問佢點解唔做埋體測先走，穆沙施素高話迪比利以為自己只係抽筋，冇諗到原來係肌肉受傷咁大鑊。



唔少西班牙傳媒近日都報道，話巴塞對呢位法國新星忍耐力已經到極限，話佢加盟兩年傷7次，表現又唔突出，又成日唔守紀律，依家話球會管理層計劃將佢加入去交換尼馬，又睇吓巴黎聖日耳門肯唔肯要佢先？



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