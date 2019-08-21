JBI　教大超班大炒科大　入4強撼理工

「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」今天（21日）在香港理工大學舉行八強賽事，首場由分組賽全勝的香港教育大學，對上四勝四負的香港科技大學。教大整場賽事保持領先，最終以123：50大炒科大晉級四強，將會迎戰香港理工大學。



香港教育大學四位明星球員文俊浩、關雋陶、馮嘉豪和蕭俊傑，今場悉數正選上陣迎戰香港科技大學。科大的洪子揚上籃拉開序幕，但隨後力有不逮被教大打出一段 20：4攻勢。文俊浩首節表現活躍，多次起手博得犯規為教大帶來9分進帳，加上關雋陶及馮嘉豪射進三球三分，教大大幅領先30：6。第二節教大換出主力，仍然打出14：0的攻勢。即使科大力追，但礙於實力差距，單節僅僅攻入4分。反觀教大點點開花，七位球員均有進帳，以64：10完成上半場。



換邊後教大採取輪換，文俊浩、關雋陶、馮嘉豪先後休息，換入蔡兆維、馮嘉𠗕、陳正博等後備球員吸取經驗。早段余嘉寶射先入兩球三分，而其他副選球員亦「交足功課」，陳正博和馮嘉𠗕合力攻入14分，帶領教大領先以99：21。第四節形勢逆轉，落後78分的香港科技大學，放下勝負包袱，科大蘇顯聲表現讓人眼前一亮，單節轟進13分，帶領科大追到50分，但可惜早段落後太多，最終50：123告負，止步八強。



關雋陶對於球隊發揮表示滿意，但專注力尚有改善空間：「外圍和全場緊迫發揮不錯，但第三節後球隊大比數領先下有點鬆懈，這場比賽給機會後備球員吸取經驗，是很好的提醒！未來要提升專注力，應付四強甚至決賽。」關雋陶剛剛代表香港到上海出戰NBA 5v5精英籃球賽，他笑說獲益良多，尤其態度方面有很大得着，「對手強度和態度比較優勝，即使我們領先三節，對手仍然可以反超，可見他們永不放棄，防守積極性也值得學習。希望可以分享給球隊知道，藉著防守才能走得更遠，挑戰冠軍。」



另外，珠海學院和香港理工大學比賽期間出現插曲，球員碰撞導致籃球架出現故障。比賽完成後，經過逾半小時修理，賽會決定腰斬賽事，餘下兩場八強戰，分別是香港中文大學對嶺南大學，以及職業訓練局對香港恒生大學，將會延期到周六下午（24日）舉行，而原定當天進行的準決賽，則會順延到下周二（27日）。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 實習記者郭衍霆報導



今天賽果

科大 50：123 教大

珠海 73：76 理大