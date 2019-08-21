【有片】小學雞菲臘比美路收紅牌爆喊

巴西國腳菲臘比美路出晒名踢法硬淨，今晨佢代表彭美拉斯出戰自由盃作客甘美奧，踢到下半場中後段被罰個人今場第2張黃牌，變成紅牌被逐離場。本來打茅波領紅，對於呢位中場硬漢應該冇乜大不了，不過勢估唔到，已經36歲嘅佢突然化身小學雞，喺球場喊起上嚟，最後要隊友同對手安慰，先肯乖乖離開球場。



如果話拎紅牌要喊，或者菲臘比美路應該喊得更多更淒厲，呢位巴西中場自從2017年由國米加盟彭美拉斯，踢咗70場波，就先後被罰3面紅牌同35張黃牌，真係食牌多過食菜呀！要知道佢喺彭美拉斯被罰嗰3張紅牌，其中兩張就係近10日內被罰，包括10日前巴甲對巴希亞場波，佢肘擊對手被直紅出場。依家呢個慣犯因為領紅流淚，好難令人相信囉！



賽後呢隻小學雞解釋番：「真係好複雜，我哋喺不斷捱打之下，踢咗場好波；但喺我被逐之後，隊波要打少個。喺我角度，球證執得太嚴，根本係個普通犯規，只係嗰一刻我喊咗囉，我覺得受到唔公平對待，然後連累咗球隊。好彩，最後贏波先係最緊要。」



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