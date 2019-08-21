超癲價！拜仁新10號踢一場要兩架林寶

德甲班霸拜仁慕尼黑早前正式向巴塞隆拿借用巴西球星菲臘比古天奴，租借費係850萬歐元，並且之後可以用1.2億歐元將佢買斷。呢位巴西球星周二正式投入拜仁操練，無論隊友定球迷，都勁開心，似乎「古仔」喺德國嘅新生活應該過得唔錯。



將會着起拜仁10號波衫嘅佢，根據《圖片報》報道，連同850萬歐元借用費同2,500萬歐元稅後年薪去計算，即係話拜仁今季借用古天奴用咗3,350萬歐元。假設拜仁今季可以用到佢盡，包括歐聯同德國盃都打到入決賽，仲要佢場場都有份踢，喺德甲已結束首輪去計，咁佢成季會為拜仁上陣51場，亦即係話古天奴今季每場出場費多達62.7萬歐元，幾乎係兩架林寶堅尼嘅價格，認真誇張。仲有，如果一個唔好彩，拜仁喺歐聯出局，德國盃又一圈玩完，咁佢哋一季就只得番40場比賽，到時古天奴每場出場費仲會去到83.75萬歐元，真係超癲價呀！



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