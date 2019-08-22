【美職】FC洛杉磯升勢持續吸納讓主

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各位觀眾大家好，又來到筍盤360的時間，美職FC洛杉磯主場對聖荷西地震備受市場關注，FC洛杉磯走勢向好，上季首次加入美職已經在常規賽獲得西岸第3位，今季升勢持續，現時排在總成績第一位，其中11場聯賽主場取得10勝1和，成為投注者的愛隊。



相反對手聖荷西地震由高位回落，近兩場作客都輸波，再看雙方近4次對賽，FC洛杉磯獲得全勝，近3次都是贏兩球或以上，FC洛杉磯讓球主勝，值得吸納。



直播表



周四8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



周四10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台



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