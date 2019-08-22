【王子掛靴】費托周五告別戰　下個Job係乜

由「王子」變「法老」！前西班牙國腳費蘭度托利斯星期五(23日)正式掛靴收山，佢退休之後有乜搞作？原來「王子」接受咗任命去起「金字塔」！



費托星期五踢埋日職鳥棲砂岩主場對神戶勝利船，就會結束自己嘅職業球員生涯，喺呢場「Last Game」將會面對前國家隊隊友恩尼斯達、韋拿嘅佢，表明希望用入波加全取3分，書寫一個完美休止符。但係恩尼斯達似乎冇意思放水：「今場對佢嚟講係場重要嘅比賽，足球從來都唔知道會發生啲乜。我認為喺托利斯嘅告別戰同佢做對手，仲要喺日本舉行，係件不可思議嘅事。我希望同托利斯有一場偉大嘅比賽，不過贏波嘅始終係神戶。我哋喺西班牙國家隊一齊取得佳績，兩次贏得歐國盃，又贏埋世界盃。賽果固然好重要，但最重要嘅係，我將同佢嘅友誼，以至佢完美嘅人格放喺第一位。」



究竟費托收山之後有乜動向？其中一步就係接受佐賀縣廳邀請，出任「SSP大使」。所謂「SSP」唔係講深水埗呀！全稱係「SAGA體育金字塔（SSP）構想」，係佐賀培育傑出運動員嘅計畫。簡單而言，即係「王子」會幫手建設「體育金字塔」，升呢成為「法老」！



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