曼聯球星玩Fantasy　買對家狼隊射爆自己！

唔少足球迷都熱衷於Fantasy Football league遊戲，考考自己睇波眼光，原來曼聯球員一樣都有玩，佢哋今季仲開咗個叫「MUFC Tiki-Taka Fantasy」嘅聯賽，而且有9個球員參加，不過佢哋嘅組軍就相當「老實」，大部份都係買死敵曼城同利物浦嘅球員嚟「搶分」，一眾曼聯粉絲睇到心都淡埋。



9位參賽球星分別係基斯史摩寧、菲爾鍾斯、勞基梳爾、哈利馬古尼、艾舒利楊格、丹尼爾占士、李爾格蘭、卡斯度彭利拿同安達斯彭利拿，目前排榜首係累積138分嘅基斯史摩寧，點解咁犀利？因為個正選揀咗3個利物浦(沙拿、羅拔臣、雲迪積克)同3個曼城(辛真高、奇雲迪布尼、史達寧)球員囉，「自己友」只係得迪基亞同安東尼馬迪爾2個。



至於排第2位嘅菲爾鍾斯，正選11人更加只有雲比沙卡一個曼聯人，就連曼聯對手狼隊嘅魯賓尼維斯都有揀，隊長艾舒利楊格直頭揀晒魯賓尼維斯同摩天奴！結果曼聯就係畀魯賓尼維斯嘅世界波射爆，慘被逼和1比1，菲爾鍾斯咁有眼光，抵佢名列前茅呀！



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