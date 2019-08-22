【有片】沙拿：唔鍾意VAR　足球太公正唔好

即睇沙拿講點解唔鍾意VAR：

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本季英超引入VAR，曼城頭2場賽事都因VAR已被判入球失效，其中對熱刺一仗，更被取消1個補時入球，由贏波變和波。利物浦暫時未因VAR而有損失，但沙拿睇見「藍月亮」失分，不只冇讚VAR，更明言唔鍾意呢個系統，原因竟然係「足球太公正唔好睇」！



沙拿近日接受CNN訪問，對VAR嘅睇法頗為出人意表，佢認為足球本身應包含球證同球員出錯，呢個係足球其中一樣吸引之處。當被記者問到點睇VAR，沙拿表示：「我由始至終都唔鍾意VAR，因為VAR破壞咗足球嘅本質。VAR嘅最好之處，只係保護到足球員免受無謂傷害，但我認為足球應該包含球證同球員嘅錯失，足球本身就應該係咁。咁樣嘅足球先會更刺激，而令球迷投放更大感情，令賽事更加激情。VAR就係令賽事太公正，雖然上屆歐聯決賽，因為VAR而令利物浦有12碼，我更因此而入波，不過我始終鍾意足球原本面貌。」



記者對沙拿嘅答案好驚訝：「不過上季曼城對利物浦，好多人都話如果有VAR的話，高柏尼對你嘅侵犯可能由黃牌變紅牌....」沙拿咁樣回應：「呢個就正正係頭先所講，VAR唯一好處就係可以保護球員。」而被問到VAR對佢有咩影響，沙拿表示：「VAR會令我射入更多12碼，之後大家就可以見到呢個情況。」



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