球場有劇毒！碧咸焗嘔5,000萬美元執手尾

碧咸隊美職新軍嘅主場有致命劇毒！《邁阿密先驅報》報道，由碧咸主導嘅美職新軍國際邁阿密，近日又遇到麻煩，佢哋位於梅利斯嘅「邁阿密自由公園」球場選址，被驗出含砷量超過法定嘅兩倍，對人體構成危害！



有關結論係由當地環保部門搜集數據得出，據講邁阿密市長蘇亞雷斯亦透露，如要將相關地區清理乾淨，至少要耗費超過5000萬美元。假若計埋呢筆預算以外嘅環保費用，碧咸嘅美職組軍大計，將要花費超過10億美元。由於環保部門仲要進行測試，以確定應該用乜嘢方法清理，所以碧咸個團隊依家得個等字，乜都做唔到。



砷究竟有乜咁得人驚？呢種嘢主要係由提煉銅時產生嘅副產物提取出嚟，同其他物質合成嘅化合物，一般用喺製造合金、半導體電子元件等，其中俗稱砒霜嘅三氧化二砷，就用於製造農藥、除草劑以至殺蟲劑。長期接觸砷會導致皮膚增厚、黑色素沉澱、肚痛、腹瀉、心血管疾病、周邊神經病變同埋生癌。



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