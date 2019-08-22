2大英超新星　下月攞首頂三獅喼帽！

一向鍾意畀年輕人機會嘅修夫基，好快就會選2名新仔入伍，下個月極可能取得佢哋人生當中，首頂英格蘭國家隊喼帽！9月歐國盃外圍賽「三獅兵團」將鬥保加利亞同科索沃，據英國《太陽報》報道，李斯特城占士麥迪臣同車路士新星美臣蒙特，將會入選英格蘭大軍並有機會出場。



上輪英超車路士主場鬥李斯特城，美臣蒙特同占士麥迪臣都有出色表現，前者射入先開紀錄嘅1球，後者就貢獻助攻帶領李城追平搶番1分。20歲嘅美臣蒙特上季被外借打比郡，林柏特勁睇好呢名新人，今季予以重用，佢於場上亦毫無怯場，成為球隊死球處理人。占士麥迪臣就更加犀利，上季佢於各項賽事，為李城創造100次入球機會，盛傳佢身價已去到6000萬鎊，早前就曾受到曼聯垂青，連加歷查亦表示，利物浦需要購入呢名22歲新星，去帶領利物浦去到更加層次。



2名新人喺上年10月，已經入選過英格蘭大軍，但都未試過出場，相信下個月就可以達成夢想，首次為國家隊落場。



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