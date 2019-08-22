反轉豬肚　盧卡古數臭曼聯呀

比利時前鋒盧卡古早前正式由曼聯過檔國際米蘭，本來呢位「新魔獸」都去到新東家，同前僱主理應好嚟好去，點知近日有段盧卡古訪問，只見佢全程勁數「紅魔鬼」，話佢哋當自己係傻仔，真係嬲到震呀！



講番起喺曼聯最後階段日子，盧卡古仲係成肚火：「周街都係有關我嘅流言，但球會完全冇畀到足夠保護我。我聽到好多傳聞，成日話盧卡古去邊，又話曼聯唔想要盧卡古，但期間竟然未有任何一個曼聯人企出嚟幫手終止呢類謠言。足足有3至4個星期，我都係喺度等曼聯表態，但係佢哋一直未有，於是我去同佢哋傾，話畀佢哋知離隊係最好做法。」



盧卡古之後再鬧爆「紅魔鬼」：「我其實只係想曼聯能夠有人企出嚟講句，『盧卡古會為自己位置努力』，但呢幾個月一直都冇囉！講真，做正選定後備唔緊要，如果你喺隊波開心，根本唔介意。我對自己處境分析咗2、3星期之後，我忍夠所有傳聞，我諗緊邊個對外爆料呢？我同曼聯講，我唔想留喺一個唔需要我嘅地方，佢哋將我當做傻仔，但我唔係呀！我唔想成為更衣室嘅問題，所以最好都係畀我走。」



最後，呢位26歲中鋒再狠批曼聯，一直搵佢、保羅普巴同阿歷斯山齊士做代罪羔羊，仲屈佢唔適合曼聯體系，但盧卡古認為自己喺國家隊踢得好好，又點會喺球會冇料到呢！



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