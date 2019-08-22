勁過麥巴比　國米水貨先係最強U23

一提起依家全球最強新星，相信大家一定諗起嘅係基利安麥巴比。不過，如果我哋要確確實實咁講，依家邊個係入波最多嘅U23球員，對唔住，基利安麥巴比都只係排第3，而排第1嘅其實係國際米蘭水貨加比爾巴保沙，依家外借咗去法林明高嘅佢，至今職業生涯累積入咗111球，比起麥巴比都仲入多咗9球。



喺96年8月30日出世嘅加比爾巴保沙，出道冇耐就被睇好叫做新尼馬，或者直頭叫佢「加比Goal」，即係同以前阿根廷經典射手「巴迪高」一樣，有佢就有入波！身為巴甲山度士青訓產品嘅佢，2016年以2,900萬歐元轉會費加盟國米，可惜去到意甲就冇料到，之後幾季分別被外借番去山度士、賓菲加同依家嘅法林明高。上季佢難得搵番狀態，以18個入球成為巴甲金靴，今季佢喺巴甲都入咗10球，各項賽事仲入夠23球，認真唔嘢少。



至於排喺呢個球壇U23射手榜第2位嘅係里昂嘅穆沙迪比利，佢至今入咗104球，而麥巴比就以102球排第3。當然，麥巴比依家先得20歲，比起加比高仲細兩歲，要超越應該只係時間問題。



U23射手榜

排名 球員 年齡/入球

1 加比爾巴保沙 22/111球

2 穆沙迪比利 23/104球

3 基利安麥巴比 20/102球

4 加比爾捷西斯 22/91球

5 迪姆華拿 23/86球

6 安達施華 23/84球

7 迪利阿里 23/80球

8 貝特蘭查奧爾 23/73球

9 艾貝夫艾利斯 23/63球

10 麥斯高美斯 23/62球



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