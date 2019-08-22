轉運喇！翻生加里夫巴利做埋隊長添

今個夏天，一直盛傳會被皇馬賣走嘅威爾斯球星加里夫巴利，繼早前因為球隊傷兵問題，突然再次獲得主帥施丹重用，仲要喺「銀河艦隊」首場聯賽就交出助攻，認真威威！不過，轉晒運嘅「大聖爺」，今晚仲再收到好消息，就係嚟緊9月代表威爾斯出戰歐國盃外圍賽嘅佢，將會以隊長身份出戰，堅巴閉呀！



威爾斯嚟緊9月6日會喺歐國外對阿塞拜疆，然後9月9日再同白俄羅斯踢熱身賽。威爾斯國家隊領隊傑斯今日公布咗入選大軍名單，加里夫巴利當然有入選，只係之前一直擔任球隊隊長嘅艾殊利威廉斯就因為約滿愛華頓後未有落班，搞到落選今次名單，而傑斯隨即宣布，會安排加里夫巴利做球隊隊長。



傑斯話：「依家睇嚟加里夫巴利同施丹已經和好，佢已經可以落場比賽。足球界冇嘢係理所當然，一切都會不斷轉變。我一直認為加里夫巴利效力緊間夢幻球會，依家一切搞掂晒，我好期待同巴利見面。」



立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。