韋素當年離中超　一個原因包你估唔到

比利時球星韋素依家效力德甲多蒙特，發展梗係唔錯，但查實幾年前，佢曾經東來中超效力天津權健一季，搵到唔少，不過最終佢點解可以從金錢魔力中逃離，重返歐洲球壇呢？韋素近日受訪，就大爆佢離開中超原因。



韋素話自己當年拒絕唔少歐洲頂級球隊聘約，根本係命運安排，本來佢有機會過檔祖雲達斯，但佢當年所屬嘅辛尼特安排佢去中超，即使外界話佢係為錢而去，佢都唔介意。佢同時仲大讚中國大城市環境一流，比起佢住過嘅列日、里斯本同多蒙特都好得多：「去中國係個正確決定，呢個經歷冇得彈。我係第一個去中國嘅比利時球員，之後到迪比利同費蘭尼都嚟咗中超。」



不過，一季之後韋素就離開中超，唔少天津球迷鬧佢反骨仔，但韋素今次解釋番當中一個不為人知秘密：「有一日，我個女麥莉突然腹痛，我帶佢去咗天津國際醫院，但入面竟然冇足夠治療設備，我最後只有帶佢去一間天津細醫院，入面多人到好誇張，我就嚟癲，等咗兩三個鐘，一直等到凌晨兩三點，麥莉仲喊起上嚟，因為我第二日仲有作客比賽，最後我帶咗我細女返屋企，留低老婆同麥莉喺醫院。後來等到第2日，終於排到我哋，仲將麥莉醫番好，但事後我同教練講番，佢都表示理解。呢件事之後，我同老婆講，踢完世盃我就會返歐洲。錢係重要，但唔代表一切，唔能夠帶畀你快樂。」



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