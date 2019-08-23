曼聯第4簽　目標人物係後備殺手

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意大利《Gazetta dello Sport》報道，曼聯打算羅致前熱刺前鋒洛蘭迪，以自由身免費加盟，提供兩年合約，該34歲西班牙前鋒用來頂替已離隊嘅盧卡古，擔任後備殺手。



洛蘭迪是西班牙老牌國腳，近兩年在熱刺都係後備，作為哈利卡尼及孫興民嘅替補前鋒，或者當球隊改打簡單直接攻勢時，佢6呎4吋身高最適合打柱躉式中鋒，令球隊戰術上多一個選擇，上季代表作就係歐聯8強淘汰曼城一役，為球隊入波致勝。



雖然英超轉會窗已關閉，但賽會仍然容許各隊簽入自由身球員，洛蘭迪與熱刺約滿離隊後，仍希望留在英超比賽，近日主動表達想去曼聯嘅意願，不過佢唔係冇人要，意甲拿玻里對佢有興趣。



紅魔鬼今季已簽入3人，計有丹尼爾占士、雲比沙卡同哈利馬古尼，如果順利簽入洛蘭迪，將係曼聯今夏第4簽。



數番歷史，曼聯以前都簽過前熱刺前鋒，成功例子首推99年3冠王功臣舒寧咸，佢同現任領隊蘇斯克查都係曼聯後備殺手。



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