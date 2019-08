【英超】拖肥戰士「細」不可擋

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



周五深夜上演英超第3輪獨腳戲,阿士東維拉將會主場迎戰愛華頓,拖肥開咧兩戰,雖然取1勝1和戰績尚可,不過兩場波只入1球,進攻明顯雷聲大雨點細。



尤其主力前鋒李察利臣,至今未開齋狀態令人擔憂,可幸球隊在馬高施華帶領下,整體防守表現大有改進,加上有英格蘭國門比克福特把關,2仗過後成功力保不失,而且全開2球或以下。



況且今季重返英超的維拉開咧兩戰全敗,狀態與士氣皆欠奉,其中新加盟的巴西射手韋斯利摩拉斯質素一般,今仗想入波難度不小,一於捧中位數2.5球入球細。



名家:臻贏特



直播表



周五6:30pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 神戶勝利船

有線662、602台



周六0:30am 德乙 奧厄 Vs 史特加

on.cc 東網



周六2:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 西維爾

Now 632



周六2:30am 德甲 科隆 Vs 多蒙特

Now 670、Fox +;有線651、611台



周六3:00am 英超 阿士東維拉 Vs 愛華頓

Now 621



周六4:00am 西甲 利雲特 Vs 維拉利爾

Now 632



周六8:00am 美職 奧蘭多城 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



