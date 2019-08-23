創富Form走地中到啪啪聲　賭狀態有着數

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嚟到周末，Jason同樂比又同大家見面！上星期走地中到啪啪聲，可惜一啲賽前推介表現平平，所以季初玩走地似乎比較保險，淨賭球隊狀態都有着數。



今周我哋續有「德乙直播3連發」，周五(23日)晚繼續吼實史特加，對手係開季平地一聲雷嘅奧厄，以我上星期理論全中，所以將史特加當上季嘅漢堡咁買，照辦煮碗先落一口上盤同「讓球和」，走地再睇情況入手大盤，要贏錢一定要上我哋東網體育Fb留言啦。

（on.cc東網周六(24日)凌晨零時30分直播）



上星期都同大家講過，史特加領隊添禾達保守至極，前周75分鐘死唔換人，上周雖擺大個頭，但戰術上缺乏兩翼側擊白白浪費兩個高大中鋒，成功反勝全靠球員質素，睇嚟教頭仍未肯定邊組戰術可發揮出球隊實力。



事實上，德乙唔少強隊都有呢種「睇定先算」嘅習慣，預計今場作客奧厄，都會先求控球，奧厄季初狀態好反而會主動，慢吓手有機會又見史特加落後下追趕。

多蒙特大盤穩開



同日德甲、英超都有賽事，英超愛華頓上周小勝，但我哋節目期間已多次指出創造力不足嘅毛病，預期維拉亦希望反底，呢場開紀錄後走地可力追入球大到中位數3.5球照買；多蒙特開季顯現出爭冠氣勢，3隊德甲升班隊都未夠班，入球大穩開，走地策略上如多仔早段領先，要買贏多兩球以上大波膽，賽前小弟先買「1比4」波膽博一博。



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