PSG肯賣尼馬　要求皇馬送出2位奇兵

根據法國《隊報》爆料，皇馬收購巴黎聖日耳門(PSG)球星尼馬一事，取得實質性進展，皇馬之前提出以1億歐元，再加上加里夫巴利同占士洛迪古斯，作為收購條件，但PSG對兩位球員冇興趣，反而希望得到莫迪歷同盧卡祖域。



距離歐洲轉會市場關閉日子愈來愈近，巴塞同皇馬都想簽尼馬，但巴塞用1.2億歐元買完基沙文之後，已經難以再斥巨資買尼馬，加上菲臘比古天奴已離隊，失去一位交易重要籌碼，基本上已爭唔贏皇馬。



因此，轉會市場關閉前餘下時間，相信PSG只會同皇馬傾尼馬轉會問題，皇馬初時開出1億歐元，再加上加里夫巴利同占士洛迪古斯，但PSG已經拒絕，因為呢支法甲豪門比較想要莫迪歷同盧卡祖域。



克羅地亞中場莫迪歷雖然係皇馬正選，會方唔想出售佢，但考慮到佢畢竟即將34歲，唔排除會割愛。



至於今夏以6000萬歐元由法蘭克福來投嘅塞爾維亞前鋒盧卡祖域，並未獲得教練施丹信任，早前更傳出打算外借佢，既然PSG睇中呢位21歲新星，相信皇馬會放人。



尼馬依家喺PSG已經成為犯眾憎，西班牙《馬卡報》指連PSG職員都睇佢唔順眼，當面連續5次鬧佢係「僱用兵」，可見呢位巴西前鋒如果唔走人，日子會好難捱。



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