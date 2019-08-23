港超聯　友賽遣U22球員　堅Sir︰備戰菁英盃

將於港超首輪賽事作客對佳聯元朗的東方龍獅，周五（23日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友賽，並憑着巴西前鋒艾華頓個人梅開二度，以2比0擊敗標準流浪。



東方龍獅今仗分別有茹子楠、播磨浩謙及陳靜謙共3位U22球員正選上陣，球隊於上半場佔較多攻勢，戰至35分鐘由艾華頓於禁區頂中路搏得罰球，並親自射成1比0完半場，這位巴西前鋒於換邊後2分鐘則接應利馬妙傳入禁區單刀挑射入網。



落後兩球的標準流浪隨後雖不乏攻門，惟阿根廷中場巴辛與前鋒簡尼迪先後的遠射均被葉鴻輝接實，直至比賽尾段陸建鳴亦有一記近門機會，但最終亦被後備上陣的廖富源救出，最終東方龍獅保住2比0的勝果完場。



東方龍獅主教練李志堅於賽後表示，今場練習賽主要給予年輕球員演練及準備應付菁英盃的機會，並慶幸球隊目前除艾華度及慕沙有微傷外，其餘球員均擁有不俗的比賽狀態。



標準流浪教練黃展鴻則指，現階段賽果並非最重要，球隊在上半場首25分鐘防守得不錯，只是未能把握反擊機會，並希望球員之後可以在體能上逐漸提升，到最後可以應付到90分鐘的賽事，並希望可以保持到不失球，「大眼Sir」認為球員在未失球時踢得比較放膽，但一旦失球後的心態則需要調整。



對於自己在賽事最後20分鐘後備上陣，「大眼Sir」解釋因為球隊連日來均有友賽，因此也希望藉此減輕個別球員的負荷，亦不排除將來會親自落場，於場內直接向球員作出提場。



今屆的菁英盃將會改制，每隊每場必須派出3名U22球員落場，而分組賽將會改踢雙循環，意味着每隊最少將有8場分組賽。