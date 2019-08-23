世界飛人藥檢逃跑三次　隨時玩完

世界飛人無得玩東京奧運？被譽為保特接班人的美國跑手基斯甸高文，因為過去12個月曾經逃避了三次藥檢，可能被罰禁賽兩年，即將上演的世界田徑錦標賽及明年東京奧運會都可能無法參賽。



據英國《每日郵報》報道，他過去12個月已經三次錯過了藥檢，其行蹤已涉嫌違規，跟據世界反興奮劑機構（WADA）表示：「12個月內任何三次漏檢，都可能導致潛在的違規，可以被處罰，最長可禁賽兩年。」據WADA的規定，運動員在藥檢前後，必須提供每小時的活動行蹤，上周高文本要參加鑽石聯賽伯明翰站比賽，但賽前以訓練後出現併發症為因缺席比賽。



如果WADA落實對高文禁賽，他可能會錯過了一個月後的多哈世界賽及明年的東京奧運。23歲的高文是目前世界上於100米跑得最快的人，曾跑出9秒81位列今年最快，他曾於2017年世界賽跑贏保特，並被視為今年的世界飛人。





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