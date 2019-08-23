久保健英轉呔　原來想學伊度奧

「日本美斯」久保健英點解突然選擇外借西甲升班球隊馬略卡？有外國傳媒猜測，佢係想複製喀麥隆球星伊度奧嘅成功之路，而且最終會回歸母會巴塞隆拿！



久保健英係外借定留喺皇馬等機會上一隊，近兩個星期消息反反覆覆，日本傳媒一度形容佢借畀由巴西傳奇朗拿度做班主嘅華拉度列，已經「進入最後讀秒」，點知久保健英同佢爸爸忽然拒絕改投紫衫軍，當時久保家嘅好友就解釋，呢個18歲小將希望回歸西班牙嘅第一年，多啲留喺馬德里陪伴媽咪同剛剛加入皇馬少年隊嘅細佬久保瑛史，施丹亦頻頻抽調佢上一隊跟操，暗示隨時畀佢做後備。



點不知皇馬突然同馬略卡達成協議，將久保健英借畀呢支小島球隊，令佢成為繼大久保嘉人同家長昭博之後，第3個效力馬略卡嘅日本國腳。久保為乜揀馬略卡唔揀華拉度列？佢兩父子唔妥「大哨」？西班牙傳媒普遍認為，係因為馬略卡進攻右路比較缺人，又肯保證佢有一定嘅出場時間，久保去到踢正選嘅機會大過去華拉度列。消息話，簽咗1年借用合約嘅久保，好大機會喺周日(25日)馬略卡主場對皇家蘇斯達場聯賽，作個人西甲首演。



至頂癮嘅係，英國《Squawka》更加話久保健英係想模仿喀麥隆球星伊度奧成名之路。事關1997至2000球季年僅16歲嘅伊度奧，就係先進入皇家馬德里B隊受訓，2000年球季轉投馬略卡，2004年再加盟巴塞隆拿從而成為一代巨星，先後贏過歐聯、西甲、意甲、非國盃冠軍以至奧運金牌等多項殊榮，久保健英就想學佢咁，聽落又好似有啲道理咁喎！



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