破紀錄簽墨西哥鬼娃　拿玻里升呢砌祖記

即睇夏榮羅辛奴有幾勁：https://bit.ly/2ZjeX2H



意甲近年畀祖雲達斯玩晒，而拿玻里則係近年最有能力挑戰祖記嘅球隊，為咗提升競爭力，拿玻里今日官方宣布，正式以4,200萬歐元嘅破球會紀錄轉會費，由燕豪芬買入墨西哥前鋒夏榮羅辛奴。據聞今次份合約仲有條高達1.3億歐元嘅解約金條款，睇嚟呢位外號「鬼娃」嘅前鋒，絕對值得期待呀！



根據報道，夏榮羅辛奴嘅基本轉會費係3,800萬歐元，而額外獎金最多可另加500萬歐元，令今次總轉會費去到4,200萬歐元，打破咗之前喺2013年以4,000萬歐元簽入希古恩嘅球會紀錄，同時亦係墨西哥球員史上最高轉會費。



此外，《米蘭體育報》仲話，拿玻里除咗要畀巨額轉會費之外，仲要向夏榮羅辛奴嘅經理人拉奧拿支付500萬歐元佣金。至於羅辛奴則會與拿玻里簽下一紙4年合約，年薪450萬歐元，而拿玻里會分享羅辛奴嘅50%肖像權。



現年24歲嘅夏榮羅辛奴，喺墨超球會帕丘卡出道，2017年改投荷甲燕豪芬。上季佢喺荷甲射入17球，喺各項賽事合計射入21球同12次助攻，之前傳到話曼聯同AC米蘭都對佢有興趣添！



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