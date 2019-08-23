32金！香港跳繩「摩打腳」創歷史

香港跳繩「摩打腳」剛在仁川舉行的亞太賽，共袋走32金30銀35銅的獎牌，突破了上屆31金的成績，其中13歲的黃靖桐更一人擸走5金，成為港隊之冠！



中國香港跳繩體育聯盟今次派出70位運動員參加12項，與來自13個國家地區近500名運動員爭逐，女將黃靖桐個人奪得五面金牌之外，更完成「花式大滿貫」於四項花式賽事中都全部奪金，而蘇泳而與妹妹蘇楚棋亦合共奪得6面金牌；傷後復出的全港花式冠軍黃淯靖亦與隊友在「零失手」的強勢，贏得1x30秒交互繩速度賽女子公開組冠軍，相當難得。男將方面亦不讓女隊專美，吳卓羲個人奪得3金，成為新一代「摩打腳」。



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