告別戰慘敗！費托黯然掛靴

「王子」慘敗掛靴！星期五(23日)前西班牙國腳費蘭度托利斯嘅告別戰──日職鳥棲砂岩主場對神戶勝利船，以鳥棲慘敗1比6告終，開賽前抱埋囡囡出嚟，同落場球員逐一擁抱嘅費托，就咁慘情結束18年職業球員生涯！



呢場波可以話優勝劣敗，兩隊一埋牙神戶即冇面畀，由山口螢、恩尼斯達同田中順也各入一球，半場已領先到3比0。易邊後神戶雖有恩尼斯達大脾受傷退下火線，形勢依然不變，神戶仲憑山口螢錦上添花，古橋亨梧梅開二度省多3粒，鳥棲即使靠勝利船後衞華美倫嘅烏龍球破蛋，仍以1比6見負。35歲嘅費托踢足全場，奔跑距離達10.635公里，係全隊第4多，可以話搏到盡晒，可惜仲係冇波入，黯然退役。



費托告別戰唔只雲集韋拿、華美倫、恩尼斯達等世界級球星，仲請咗日本知名rapper日高光啓獻唱助興，呢位左耳患有先天性聽障嘅歌手，原來細個嗰陣曾經立志做球員，雖然冇緣職業足球，但係做到呢場波嘅表演嘉賓，佢可能開心過主角費托都未定。





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