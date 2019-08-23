【人物誌】費托唔踢波可以轉行做食家

最尾一場慘敗1比6，踢咗35場日職，只得5球斬獲，鳥棲砂岩更加危處降班懸崖邊，費蘭度托利斯18年職業球員生涯嘅結尾，唔稱得上好完美，但係佢學識欣賞「佐賀牛」，證明佢係食家一名，算係有另類收獲。



費托喺告別戰之後感謝日本球迷，一樣離唔開個食字：「多謝你哋咁歡迎我哋一家，我會再次返嚟日本，去各個地方行吓，享受一吓美食。」



據講踢緊利物浦嗰陣，費蘭度托利斯就沉醉喺日本美食，傳聞仲話當年佢同沙比阿朗素、連拿、維亞拿4個西班牙佬，專登聘請日本料理名廚授課，學過吓點煮添。費托係咪做到大廚水準冇人知，不過佢加盟鳥棲砂岩之後，生活上適應得特別快，同「王子」鍾意日本美食好有關係。原來佢乜嘢壽司、拉麵、松露饅頭、鐵板燒、天婦羅全部都啱，仲話「佐賀牛肉特別好食」添。



一般人以為「神戶牛」係和牛第一美食，其實「佐賀牛」同「松阪牛」一樣咁出名，都係日本最高級嘅牛肉。「佐賀牛」以高品質同穩定產量馳名，細緻肌理以至大理石一樣嘅霜降油脂，素有「艷麗嘅肉片」美譽，2000年八大工業國沖繩峰會，2017年日本首相安倍晉三同美國總統特朗普亞洲行會面，晚宴食材都指定選用「佐賀牛」。費托喺日職冇乜收穫，但係學識食「佐賀牛」，對佢嚟講都算得着啩。





費蘭度托利斯全紀錄



出生日期：1984年3月20日（35歳）

身高：1米86

體重：78公斤

國籍：西班牙



國際賽榮譽

2008年、2012年歐洲國家盃冠軍

2010年世界盃冠軍



聯賽榮譽

2011-2012球季 英格蘭足總盃冠軍

2011-2012球季 歐洲聯賽冠軍盃冠軍

2012-2013球季 歐霸盃冠軍



聯賽上陣紀錄：

2001-2007球季 西甲馬體會 214場入82球

2007-2011球季 英超利物浦 102場入65球

2011-2015球季 英超車路士 110場入20球

2014-2016球季 意甲AC米蘭 10場入1球

2015-2018球季 西甲馬體會 107場入27球

2018-2019球季 日職鳥棲砂岩 35場入5球



國家隊上陣紀錄：

110場入38球