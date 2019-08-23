港籃主場迎勁敵　亞洲盃外圍賽荃灣開戰

猶然記得香港籃球隊於世界盃外圍賽主場拼搏的盛況，很快，港籃戰將又會再度披甲，出戰同樣採主客制的亞洲盃外圍賽賽事，而今天（23日）續任香港籃球總會主席一職的陳瑞添，宣佈荃灣體育館已獲FIBA批准，將成為亞洲盃香港隊的主場。



香港籃球總會今天在北角進行年度會員大會，並選出2019至2021年執行委員會成員。主席陳瑞添繼續連任，他表示籃總未來的工作包括投入更多資源推動青訓及提升籃運水平：「我們早前在政府體育施政的咨詢會上，提出多項訴求，目前港隊及各梯隊都欠缺訓練基地，而一些青少年賽事，如U12等盃賽，常出現球隊搭帳幕排隊報名的情況，反映了這些情況後，敦促政府撥出更多資源以作出改善，畢竟，體育及教育應作出雙軌並行。」



另方面，香港隊於亞洲盃外圍賽經抽籤後與澳洲、新西蘭及關島同處C組，賽事改制後以主客制進行，香港首場賽事於明年2月20日主場迎戰關島（詳細賽程見下表）。主席陳瑞添指球隊會到泰國集訓，「FIBA視察過後，揀選荃灣體育館作為港隊主場，只要作出一些調整便可應付到國際賽，當然長遠一點要看啟德的場地了。」



對於亞洲盃外圍賽於去年落成的荃灣體育館舉辦，標準福建中鋒劉凱濤對此表示歡迎，「能夠有多一個場地舉辦國際性比賽也是好事，但個人暫時未打過該場地，有機會的話也想一試。」談到同組對手，劉凱濤認為由於實力和體格都差距頗大，香港球員最重要是先準備好自己，希望令對手得分減到最低，他亦期待可以在主場球迷面前代表港隊出戰。



2021 FIBA亞洲盃外圍賽賽程

（C組）



2020年

2月20日 香港Vs關島

2月23日 香港Vs澳洲



11月27日 新西蘭Vs香港

11月30日 關島Vs 香港



2021年

2月18日 澳洲Vs香港

2月21日 香港Vs新西蘭



註: 小組頭2名直接晉級2021年亞洲盃決賽周，另外小組第3名球隊（6組）再進行附加賽，爭取最後4個比賽席位





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