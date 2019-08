19年零入波助攻　連格點解係曼聯正選？

曼聯中場連格,一直以來表現備爭議。呢名蘇斯克查受至係修夫基愛將,由08年5至今總共12個比賽月,竟然11個月都於英超零入波、零助攻;而齋睇2019年6個比賽月份,佢都仲係2方面都交白卷。



連格舊年12月曾經爆Seed,攻入4球收獲2次助攻,但之後就無以為繼,不過無論係摩連奴定蘇斯克查,依然畀佢打正選。每個球員都有獨特作用,連格於中場嘅跑動同串連,於曼聯中場依然屬於高班,特別係當保羅普巴被對手緊密招呼,搵超過1名球員去截斷佢傳波路線嘅時候,連格嘅存在更加重要。上場對狼隊,雖然連格1次射門或致命傳送都冇,但佢嘅傳送成功比率,卻係曼聯中前場所有球員中最高。



曼聯上仗畀狼隊迫和,今輪將會重返奧脫福擺陣鬥水晶宮,水晶宮上場連錫菲聯都輸得,主力韋費特沙夏未能轉會冇乜心機,唔知連格可唔可以打破宿命,喺今戰搵到士哥或助攻呢?



直播表

周六8:00am 美職 奧蘭多城 Vs 阿特蘭大聯 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周六10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 西雅圖海灣者 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周六中午12時 日職 北海道札幌岡薩多 Vs FC東京 有線604、603台

周六5:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 橫濱水手 有線662、602台

周六6:00pm 日職 仙台維加泰 Vs 湘南比馬 有線604、603台

周六7:00pm 德乙 漢諾威 Vs 格雷特霍夫 on.cc 東網

周六7:30pm 英超 諾域治 Vs 車路士 Now 621

周六9:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 利華古遜 Now 671、Fox +;有線652、612台

周六9:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 慕遜加柏 Now 672、Fox +;有線653、613台

周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 水晶宮 Now 621

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 韋斯咸 Now 622

周六10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 李斯特城 Now 623

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 修咸頓 Now 624

周六11:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 伊巴 Now 632

周日凌晨零時 意甲 帕爾馬 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614、604、603台

周日0:30am 英超 利物浦 Vs 阿仙奴 Now 621、611

周日0:30am 德甲 史浩克04 Vs 拜仁慕尼黑 Now 671、Fox +;有線652、612台

周日1:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 華拉度列 Now 632

周日2:00am 法甲 迪安 Vs 波爾多 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 拿玻里 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日3:00am 西甲 切爾達 Vs 華倫西亞 Now 632

周日3:00am 西甲 基達菲 Vs 畢爾包 Now 633

周日7:00am 美職 紐約城 Vs 紐約紅牛 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日7:30am 美職 費城聯 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 溫哥華白帽 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



立即參加「賞您睇」: https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。