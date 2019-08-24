維拉柏豪終於贏　揪愛華頓3大輸波戰犯

周五深夜英超獨腳戲，阿士東維拉重返英超後終於贏波，主場以2:0殺敗愛華頓。維拉隊長基亞利殊，跨3季連輸20場英超聯賽，今次佢續以隊長身份領軍表現不俗，隊友韋斯利摩拉斯同安華艾加斯上、下半場各入1球奠勝。其實維拉全場表現唔算突出，但客軍一對中場安祖高美斯同舒尼達連齊發波瘟，再加上敗家仔禾確特完場前對住大大個龍門都炒飛機，整定「拖肥糖」冇運行。



維拉一開波就同對手快打快，但球員一味得個衝字，畀愛華頓壓住嚟攻，但21分鐘韋斯利摩拉斯接應祖達直線妙傳，入楔禁區快射入網打開紀錄。雖然主隊後防有勇無謀，但客軍把握力亦麻麻，卡維特利雲近射被救空門，已係上半場愛華頓最具威脅攻勢。



換邊後愛華頓領隊馬高施華陸續撳制，換入貴價貨伊禾比同摩斯堅恩，但中場2將安祖高美斯同舒尼達連冇腳好波，尤其係葡萄牙中場安祖高美斯，全場心不在焉又甩腳又頻頻交失，前面幾強都冇用，舒尼達連亦活力、眼界瓣瓣冇，直接令下半場跌WATT唔少嘅維拉保持不失。愛華頓尾段有伊禾比射中柱，之後摩斯堅恩左路出波，禾確特殺到門前，但冇人看管下一抽竟然龍都唔中，睇到馬高施華呆晒。最後到補時階段安華艾加斯門前搞掂，維拉終贏2:0完場。



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