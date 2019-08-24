數據唔呃人　阿仙奴PAL勁過埃及文明！

英超第3輪榜首大戰，利物浦主場惡鬥阿仙奴。雙方開咧後2戰2勝狀態一流，今仗勝負關鍵要睇邊條「3人鋒線」勁啲。奧巴美揚（AUBAMEYANG）賽前表示，佢同拿卡錫迪（LACAZETTE）、尼高拉斯比比（PEPE）嘅「PAL」鋒線，無論質素、實力、速度同侵略性，比起「埃及文明」完全唔輸蝕；比比今戰將正選上陣，呢位兵工廠史上最高身價球員，可唔可以扭轉阿仙奴近年作客晏菲路必敗嘅命運呢？



奧巴美揚上季於英超攻入22球，同穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼齊齊榮膺英超神射手，但佢經常打個單箭頭，同拿卡錫迪嘅合作機會唔多。不過今季領隊艾美利似乎有意向紅軍取經，上場對般尼兩大射手齊齊正選，再加上比比已經操起狀態，今戰或有機會3箭齊發。

奧巴美揚表示，佢同比比都係速度飛快，打法同作用同沙拿、文尼相似；拿卡錫迪亦擅於墮後做波分波，亦可以同羅拔圖法明奴相提並論：「利物浦用『埃及文明』用得好好，上季更攞埋歐聯冠軍，佢哋得點解阿仙奴唔得？我哋3個嘅質素唔輸比『埃及文明』。」



睇番頭2場聯賽，「埃及文明」全部各入1球，累積3個入波；而奧巴美揚頭2場都有士哥，拿卡錫迪都入1粒，似乎真係旗鼓相當。睇番上季2條鋒線共6人，於各項賽事嘅入波及助攻數據，原來阿仙奴比利物浦仲勁。



奧巴美揚（30入球、7助攻）

拿卡錫迪（19入球、10助攻）

尼高拉斯比比（23入球、11助攻）

總計：72入球、28助攻



穆罕默德沙拿（27入球、10助攻）

沙迪奧文尼（26入球、1助攻）

羅拔圖法明奴（16入球、7助攻）

總計：69入球、18助攻



當然比比嘅數字，係來自上季效力法甲里爾嘅數據。呢名科特迪瓦國腳速度飛快、門前把握力強，上季於法甲只有基利安麥巴比入球比佢更多。以7200萬鎊加盟後，比比於2場聯賽都只以後備身份上陣。艾美利表示，比比已操起狀態，今仗極可能打正選。阿仙奴近3次作客晏菲路俱大敗而回，今次可唔可以威番次，就睇吓呢條超勁鋒線，可唔可以壓倒「埃及文明」喇。



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