VVD續約加人工　都係得咁多咋？

雖然只係利物浦第3隊長，但華基爾雲迪積克對紅軍有幾重要，真係盲都睇到。自2018年1月加盟之後，紅軍防線脫胎換骨，上季迫到曼城有氣冇碇抖成英超史上最強亞軍，之後更帶領利物浦勇奪歐聯錦標。紅軍將同VVD續約，雖然會加佢1倍人工，但都只係25萬鎊咋！



雖然全球最高身價後衞身份，被哈利馬古尼取代，但VVD近年被封全球最強中堅，更成為今屆金球獎大熱得獎人選，VVD峰頭不單勁過隊長佐敦軒達臣，比穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴都有過之而無不及。



利物浦今夏冇買球星，就係希望將手上金錢回饋一班歐聯奪標功臣，球隊好多球星已經續約，依家終於輪到VVD。VVD加盟利物浦，周薪為12.5萬鎊，依家利物浦希望加佢1倍人工遊說呢名荷蘭隊長續約，因為喺紅軍踢得開心，預料VVD好大機會留隊，周薪25萬鎊堅係抵到爛，只係A山一半咋，利記高層真係瞓着都笑醒！



立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。