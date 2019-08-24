創富Form有筍嘢　昅實漢諾威

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嚟到周末，Jason同樂比又同大家見面！上星期走地中到啪啪聲，可惜一啲賽前推介表現平平，所以季初玩走地似乎比較保險，淨賭球隊狀態都有着數。



德乙三連擊嚟到星期六賽事，今晚有漢諾威對格雷特霍夫嘅大戰上演；漢諾威上季自德甲降班仍有個別主力隨隊，但開季未贏認真失威，今周返主場對手實力平平，賽前半一上盤已可買，走地肯定主隊領先下會繼續搶攻以震士氣，預期有大量爭取下一隊入球機會，想捕捉落注最佳時間，記得留意直播兼上東網體育FB留言。（on.cc東網周六(24日)晚上7時直播）



格雷特霍夫開季失利後兩連勝，但上場贏波說服力一般，作客更打折扣，漢諾威上季降班，但仍有唔少精兵在陣，當中莊拿泰斯捷西斯及祖利安確比頭兩周有傷未有列陣，賽前有傳捷西斯已傷愈，肯定大大加強球隊火力，而原口原氣上場已後備入替，今場如正選上陣創造力會進一步提升，當然漢諾威最令人擔心嘅一定係防線不穩，所以走地策略上兩邊可追下一隊入球之餘，入球大啱水位亦可適時出手。



諾域治車仔做大騷



周六晚接近時間亦有英超大戰，諾域治上周大破紐卡素，升班球隊中實力最強，車仔林伯仍未搵到最佳陣容後防亦不穩，預期今場雙方都有士哥，J臣一定會即場同大家跟進住呢場英超大戰，部署最佳出手時間。



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