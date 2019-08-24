超勵志！C朗原來都住過劏房！

英雄莫問出處，但係要知你老竇點樣捱出頭！葡萄牙球星C朗拿度就係本住呢個原則，最近帶咗大仔、9歲嘅小C朗返去佢做青年軍嗰陣住嘅狗竇，教識佢天下冇不勞而獲嘅免費午餐，嚇到囝囝馬上問佢：「阿爸，你住過呢度？」



先講番2001年，由於當時士砵亭個Alcochete學院仲未落成，只得16歲嘅C朗，只好同死黨Miguel Paixão去到里斯本嘅Dom José區，合租一間房仔，嗰座大廈又舊又殘，污糟邋遢，同C朗依家住緊嘅豪宅，簡直係天堂同地獄，兩個世界。



早排C朗就專登約埋Paixão帶囝囝返去里斯本，去佢住過嘅Duque de Loulé 79大廈3樓34號房參觀，結果小C朗睇到O晒嘴，問老竇係咪真係住過嗰度。C朗話佢刻意咁做，係因為囝囝呢一代，覺得世界上乜嘢都唾手可得，生活質素、靚屋、靚車、靚衫‧‧‧‧‧‧乜都好似個天會跌落嚟一樣，所以希望透過故居之旅，教識小C朗單靠天賦係唔夠嘅，人一定要經過一番辛勞先會得到。真係估佢唔到，成個花花公子咁款嘅C朗，咁識教仔。



講開C朗故居，嗰幢Duque de Loulé 79大廈喺2016年初放盤，搞咗約一年半先賣出易手。2016年11月仲未甩到手嗰陣，業主Jose Pereira就試過借C朗個名幫補收入，出租佢間34號房，每晚索價30歐元，據講都有唔少人唔嫌邋遢，走去畀錢搵C朗腳毛。



立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。