魔獸回歸！拍住勒邦占士做紫衫兵

魔獸回歸！8次入選全明星賽的杜域侯活將會重回紫衫軍，，據悉已與灰熊達成買斷協議，並與湖人簽下一份一年260萬美元的無保障合約，新一季將與勒邦占士及安東尼戴維斯等拍住上，希望可以擦出火花。



自從古辛斯受傷之後，湖人一直都想搵人頂替，杜域侯活都是他們心儀的人選之一，曾三次當選最佳防守球員的他過去曾於2012年效力過一個賽季，而他最近明確表示想重返球隊。有魔獸之稱的杜域侯活當年是與高比拜仁鬧出矛盾，隨後在賽束賽後選擇加盟了火箭。



這也是杜域侯活7年來的第四支球隊，日前已與湖人高層見面，過去他曾效力過鷹隊、黃蜂、巫師、籃網及灰熊等，但近幾個賽季都比較顛沛流離，仕途一般，在籃網及灰熊時未打波已經被炒，他於2018-19賽季，因傷僅巫師為出戰了９場，貢獻12.8分9.2個籃板。





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