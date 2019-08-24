港超聯　陳浩瑋好弗！堅Sir：效果唔錯

港超球隊東方龍獅與理文周六（24日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行友誼賽，東方憑艾華頓先開紀錄，加上慕沙梅開二度，以3比1擊敗有迪奧高破蛋的理文。



上半場雙方互有攻守，陳浩瑋一次右路傳中，造就艾華頓破網，助東方取得領先優勢。其後理文亦有一次黃金機會追平，惟亞哥斯達近門射失，未能助理文於完半場前追平。



換邊後，東方頻頻以反擊製造威脅，陳浩瑋近門起腳中柱，門前的慕沙把握機會射入，為球隊擴大領先優勢。隨後陳浩瑋右路斬入禁區，慕沙第一時間撞入，助東方領先3比0。戰至比賽尾段，理文雖有中堅迪奧高遠距離笠射得手，仍無阻東方以3比1勝出。



賽後東方龍獅主教練李志堅表示滿意球隊發揮，若然把握力好一點便能以更大比數取勝。是役東方每個入球都與陳浩瑋有關，「堅Sir」指現時正改變「浩瑋」的踢法，期望他能多在前場衝鋒陷陣，目前效果不錯。



而理文主教練陳曉明則稱球隊發揮一般、入局比較慢熱，同時部分球員受傷患影響，以致影響調動。他又謂今仗對手令球隊暴露防守問題，期望在開季前能改善。另外，「陳Sir」透露迪奧高在過去都是一位入球率不俗的中堅，希望此子能為球隊增添一門殺着！