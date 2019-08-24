別怪他！曼聯要贏必須靠普巴

今季英超只係打咗兩輪，但20隊中有18隊已經失過分，認真緊湊，僅餘兩支全勝球隊正係今晚(24日)Late Show主角，利物浦喺主場晏菲路球場迎戰阿仙奴，掀起開季後首場「榜首大戰」。



論氣勢，上季聯賽亞軍兼歐聯盟主嘅利物浦確勝一籌，聯賽兩連勝轟6粒，中間仲捧埋歐超盃，不過首席門神艾利臣比加要繼續養傷，而代替佢嘅阿祖安卡斯迪路喺呢3仗場場都有失波，包括上輪對修咸頓嘅「蝦碌」，長期有個計時炸彈喺後防，隊友少不免擔心難以踢得好放。而且「紅軍」眾將征戰頻仍，如何利用適當嘅輪換，減低疲態同傷患問題非常重要。作客嘅阿仙奴絕非善男信女，久違嘅開季兩連贏令佢哋信心十足，今晚過後隨時英超再冇長勝之師，因為打和並唔出奇。



紅魔成敗 全繫普巴

至於早少少開波嘅曼聯主場對水晶宮，「紅魔鬼」延續「成也普巴、敗也普巴」嘅壞習慣，當佢踢得好時，可以狂數車仔4粒；倘若佢當日心浮氣躁，成隊波隨即跌Watt。成季流流長球員難免有起伏，而普巴仲係嗰種睇心情踢波嘅球員，點樣協助佢克服心魔，堅係考起主帥蘇斯克查。



文：Peter黃興桂



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